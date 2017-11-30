Мать восьмерых детей вернула главе Башкирии «позорную» награду

Мать восьмерых детей Юлия Вольф вернула главе Башкирии Рустэму Хамитову медаль материнской славы, чтобы обратить внимание на незащищенность многодетных семей в регионе.

«Хочу вернуть эту медаль нашему президенту, это безделушка. На днях подписали приказ, что еще несколько матерей будут так награждать. Чтобы они не думали, не мечтали о том, что можно с гордостью носить эту медаль. У нас ее стыдно и позорно носить», – приводит слова Вольф «МедиаКорСеть».

Медаль вместе с заявлением о возврате награды многодетная мать принесла в приемную главы Башкирии, где ранее неоднократно пыталась записаться к нему на прием.

«Я многодетная мать, и у меня есть преимущественное право на получение жилья, плюс к этому дом аварийный. Меня и моих восьмерых детей силой пытаются переселить в двенадцатиметровую комнату в трешке, где живут еще две семьи», – объяснила женщина причину своего поступка.

Позднее руководитель управления по работе с обращениями граждан аппарата главы Башкирии вернул Вольф медаль материнской славы.

«После того как журналисты уехали, меня пригласили в кабинет, где один из руководителей отделов вернул мне медаль со словами: «Вы ее заслужили», – рассказала многодетная мать. Чиновники заявили, что ничего не знали о жилищной проблеме женщины.

После этого Вольф снова собирается приехать в приемную Хамитова, чтобы передать документы и новое обращение к главе региона. По словам женщины, ее попросили привезти все имеющиеся документы и «обещали внимательно изучить».