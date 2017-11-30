СМИ: Собчак намерена позавтракать с Трампом

Встреча Ксении Собчак и Дональда Трампа может пройти в рамках ежегодного национального молитвенного завтрака, на котором будет присутствовать президент США, отмечают СМИ.

В программу визита Собчак в США может войти завтрак с президентом Трампом, сообщают «Актуальные комментарии». Собчак выступит в Центре стратегических и международных исследований, мероприятие состоится в Вашингтоне 6 февраля.

Кроме того, Собчак может принять участие в ежегодном национальном молитвенном завтраке, на котором будет присутствовать президент США, сообщает издание со ссылками на свои источники.

Известно, что главной организационной сложностью, скорее всего, станет двухдневный перерыв между встречами, поскольку конференция в CSIS пройдет 6 февраля, а завтрак с Трампом запланирован на 8-е. Получается, что Собчак почти неделю будет отсутствовать во время важнейшего этапа предвыборной гонки.

В рамках встречи с американским президентом Собчак намерена продемонстрировать российским оппозиционерам свои связи в высшем руководстве США, и тот факт, что иностранные политики серьезно воспринимают ее политическую активность.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.