Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,3% и составил 2315 пунктов, обновляя исторический максимум, индекс РТС поднялся на 0,5% – до 1291 пункта (максимум с июля 2014 года).

Следует из данных Московской биржи.