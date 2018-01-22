Порностудии оценили идею снять фильм про Вайнштейна

Порностудии решили не снимать фантазийный фильм по мотивам сексуального скандала в Голливуде с участием продюсера Харви Вайнтейна, считая концепцию фильма мерзкой.

Журналисты издания TMZ опросили нескольких представителей порноиндустрии, и все они отказались от возможной идеи снять фильм «для взрослых», поскольку эта пародия может навредить людям: «Поведение Харви было отвратительным... так что он не повторит историю Тайгера Вудса».

Журналисты опросили ряд представителей индустрии. Ли Рой Майерс, продюсер компании Wood Rocket, снявшей Ten Inch Mutant Ninja Turtles («10-дюймовые черепашки у ниндзя»), считает, что студия не будет делать пародию «на кого-либо или что-либо, что навредило людям».

Основательница BurningAngel.com Джоанна Ангел заявила, что актеры не смогут изобразить Харви Вайнштейна, поскольку «есть определенные эстетические стандарты для современных порно актеров. Нет никого, кто отдаленно похож на Харви Вайнштейн, и таких не должно быть».

Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. В начале января результаты расследований полицейского управления Беверли-Хиллз в отношении Харви Вайнштейна были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса, приступившую к рассмотрению предоставленных доказательств.

Тайгер Вудс – самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, который снимался в рекламных компаниях ряда известных торговых марок. В 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах, после чего он развелся с женой и отправился на лечение по преодолению причин своего «безответственного и эгоистического поведения».