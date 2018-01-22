Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года.

«Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана на семь лет – до 2024 года», – передает РИА «Новости» слова Медведева на совещании с вице-премьерами.

По его словам, дорожная ситуация в России остается сложной, так как растет число легковых автомобилей и грузовиков.

«Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу – оно тоже остается очень разным. Мы обязаны принять все меры, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону», – сказал премьер.



Кроме того, Медведев призвал следить за состоянием улиц, дорог и применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, а также совершенствовать механизмы фиксации ДТП.

Он отметил, что развитие беспилотного автотранспорта требует внесения соответствующих изменений в законодательство.

«Надо понимать, что мы стоим в преддверии существенных изменений вообще в деятельности автомобильного транспорта, появления так называемого беспилотного транспорта, он уже есть – он имеет локальное распространение, но тем не менее, он уже существует. Мы, кстати, договаривались изменить законодательство в этой сфере, и это нужно сделать обязательно», – передает ТАСС слова Медведева.

Он заявил, что появление беспилотных транспортных средств на дорогах «создаст еще одну, дополнительную проблему, с которой нам нужно будет разбираться, завязывая и эту проблему в стратегию по дорожно-транспортным происшествиям, по развитию автомобильного транспорта».

Напомним, ранее сообщалось, что ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный, в частности, старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.