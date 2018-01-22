В поддержку участия Путина в выборах собрано более 1,6 млн подписей

Подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах поставили более 1,6 млн граждан, сбор подписей прекращен с 22 января, сообщили в избирательном штабе кандидата.

«Избирательный штаб Путина подвел итоги кампании по сбору подписей», – говорится в сообщении на официальном сайте избирательного штаба кандидата.

Там же отмечается, что 22 января «все точки сбора подписей закончили свою работу, из регионов поступили сводные данные». Согласно этим данным, «в пользу самовыдвижения Владимира Путина собрано более 1 600 000 подписей», что более чем в пять раз превышает необходимое для сдачи в Центризбирком количество подписей.

Ранее сообщалось, что в предстоящих выборах главы российского государства выразили желание участвовать рекордное с 2000 года число претендентов.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.