Берлускони предостерег ЕС от вмешательства в итальянские выборы

Сильвио Берлускони предупредил чиновников ЕС не вмешиваться в предстоящие выборы в Италии. Бывший премьер-министр Италии направляется в Брюссель, чтобы попытаться успокоить политиков по поводу намерений его праворадикальной коалиции евроскептиков.

«Было бы хорошо, если бы представители институтов ЕС воздержались от вмешательства в избирательную кампанию. Итальянцы – мудрые и зрелые люди, которые очень хорошо знают, как делать ответственный выбор, без брюссельской опеки», – заявил политик в интервью Corriere della Sera.

Берлускони заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2018 года в Италии он не будет предпринимать односторонних шагов в вопросе антироссийских санкций. При этом, добавил политик, он сделает все, чтобы стало понятно, насколько вредны антироссийские санкции для экономики ЕС, сообщает Financial Times.

«Я думаю, что для всей Европы будет полезнее понять, что Россия – не враг, а потенциальный союзник, и что санкции – это инструмент, который, в первую очередь, наносит наибольший ущерб нашим компаниям. В то же время он отталкивает Россию от Европы, усложняя диалог по спорным вопросам», – считает Берлускони.

Политик признал, что односторонний шаг со стороны Италии по отмене санкций со стороны России будет пагубным, и добавил, что сделает все, чтобы исключить такой шаг, пишет Corriere della Sera.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу летом 2017 года заявил, что санкции против России ЕС и США вредны для турецкой экономики. Именно поэтому страна отказывается их навязывать.

«Россия и США накладывают санкции друг на друга, а ЕС готовит меры против США, потому что санкции США оказывают негативное влияние на ЕС. Мы пытаемся решить все вопросы через диалог, чтобы не утонуть в этих водоворотах», – сказал министр.