Назван самый дорогой пакетный тур в России

15-дневный тур по Транссибирской магистрали из Москвы в Пекин с остановками в исторических и культурных центрах России, Монголии и Китая обошелся покупателю в 8,5 млн рублей и стал самым дорогим пакетным туром в России в 2017 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Поездка была организована в составе поезда «Императорская Россия». Особенность данного тура состояла в том, что для группы туристов в количестве восьми человек был организован собственный вагон без доступа в него других туристов, а также индивидуальные туристические программы», – передает ТАСС сообщение АТОР.

На втором месте рейтинга, составленного Ассоциацией, находится тур на 11 ночей для группы из шести человек в пятизвездочный отель на Маврикии, который обошелся заказчикам в 6,16 млн.рублей.

Замкнул тройку лидеров 30-дневный морской круиз из Лос-Анджелеса в австралийский Окленд с посещением Гавайских островов за 5,4 млн рублей

Кроме того, в рейтинге упоминаются двухнедельный тур для четырех человек на горнолыжный курорт во Франции за 5,12 миллионов, тур на Кипр на 21 ночь для семьи из четырех человек за 5 млн рублей или месячный тур в Крым за 1,775 млн рублей.

В АТОР отметили, что места в рейтинге присваивались, исходя из стоимости тура и уникальности цены для данного направления. При этом учитывались данные только индивидуальных заказчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что российские туристы стали выезжать за рубеж в полтора раза чаще.