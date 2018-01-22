В соцсетях высмеяли крещенское купание Саакашвили

Крещенское купание в Киеве экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили вызвало многочисленные саркастические коллажи в Грузии в соцсетях с язвительными комментариями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Фотография выныривающего Саакашвили обыгрывается в различных ракурсах. Например, пользователи помещают его рядом с акулой, фоном в кадр из фильма «Титаник», в кружку с пивом, в лужи и даже в унитаз.

Последнее особенно живо комментируется. «Унитаз ему подходит» - пишет, в частности, пользователь Гурам.