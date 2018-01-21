Лавров, Тиллерсон и Чавушоглу обсудили ситуацию в Африне

Глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию с военной операцией на севере Сирии, сообщили в Госдепе.

В разговоре Тиллерсон заявил, что США обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, передает РИА «Новости».

Вашингтон также призвал Анкару к сдержанности в Африне.

Кроме того, США заявили, что продолжат поддержку курдов в их борьбе против «Исламского государства*».

На севере Сирии в субботу началась операция ВС Турции против курдов. В воскресенье началась наземная часть операции. Турция хочет создать в этом районе 30-километровую зону безопасности.