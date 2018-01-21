Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения финансирования

В связи с временным прекращением финансирования федерального правительства в Нью-Йорке закрыт для посещения один из главных символов города – Статуя Свободы.

На пристани в районе Манхэттен расставлены таблички с указанием, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы и на остров Эллис в устье Гудзона. Это сделано в связи с временным прекращением ассигнований. Тем, кто уже купил билеты, предлагают пройти на другую экскурсию, передает ТАСС.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства для открытия доступа к Статуе Свободы и острову Эллис.

Многие другие достопримечательности также временно закрыты из-за проблем с финансированием федерального правительства.

«Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их наибольшую доступность и безопасность», - сообщил глава МВД США Райан Зинке.

Так, не работают финансируемые правительством службы в Йеллоустонском национальном парке в штатах Айдахо, Вайоминг и Монтана. В том числе закрыты туристические центры и туалеты на территории этого природоохранного объекта. Частные отели продолжают работу.

Накануне сообщалось, что федеральное правительство США осталось без финансирования из-за разногласий демократов и республиканцев.