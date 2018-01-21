Врачи описали состояние пострадавшей при нападении на школу в Бурятии девочки

Наиболее тяжело пострадавшая при нападении на школу в Бурятии девочка остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили медики.

По словам пресс-секретаря республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Доры Хамагановой, по состоянию на 08.00 состояние девочки, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остается крайне тяжелым, пациентке оказываются все меры интенсивной терапии. передает РИА «Новости».

Накануне микрохирурги из Санкт-Петербурга прилетели в Улан-Удэ спасать пострадавших в школе детей. В тот же день в республиканской БСМП сообщили, что врачи восстановили покалеченной девочке пальцы. Совершивший нападение на школу подросток также был прооперирован, его состояния врачи оценивают как тяжелое.