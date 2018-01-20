Конфеты с изображением Путина на этикетке планируют продавать в Грузии

Шоколадные конфеты с изображением президента России Владимира Путина на этикетке в ближайшие дни могут появиться в торговых объектах в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на местные СМИ.

Инициатором этого выступает «Союз молодежи России и Грузии», чей председатель Ираклий Кипиани провел соответствующие переговоры о поставках с московскими бизнесменами, сообщает тбилисская газета «Резонанси».

По словам Кипиани, такие конфеты данный союз использует и в гуманитарных целях, раздавая в детских домах и приютах.

Ираклий Кипиани отметил, что все это будет частью кампании, проводимой им и его сторонниками в поддержку в Грузии Владимира Путина перед выборами президента России 18 марта.

Он надеется, что власти Грузии не заблокируют ввоз конфет из России.

«Я - гражданин Грузии, но поддерживаю кандидатуру Путина и призываю проживающих в России грузин проголосовать за него», - сказал он.

«Политические конфеты для Грузии из России» - так озаглавлена статья, в которой грузинские эксперты говорят, что такие поставки укладываются в контекст «мягкой силы» России в Грузии.

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008.

Напомним, российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, председателю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, самовыдвиженцу - руководителю Центра поддержки, воспитания, развития творчества, образования и спорта детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей «Сотвори добро» Василию Пугачеву, председателю партии, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову и многим другим.