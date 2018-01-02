Пьяный сочинец на автомобиле застрял на лестнице

Нетрезвый водитель в Центральном районе Сочи застрял на лестнице, пытаясь спуститься по ней в автомобиле.

Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль попросту зацепился за ступени, когда нетрезвый мужчина пытался съехать по лестнице, сообщает городской портал Сочи.

По данным очевидцев, мужчина был пьян.

Напомним, ранее Минфин предложил пятикратно повышать ОСАГО за пьяную езду.