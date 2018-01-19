Лавров объяснил атаку боевиков на базу Хмеймим недосмотром Турции

Отсутствие полноценных наблюдательных турецких постов в Идлибе способствовало атаке боевиков на российскую базу в Хмеймиме, заявил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.

«По нашей оценке отсутствие полноценных наблюдательных постов, которые Турция должна развернуть, стало причиной активизации боевиков, которые даже пытались напасть на базу российских вооруженных сил в Хмеймиме», – цитирует «Интерфакс» Лаврова.

По словам главы МИД России, сейчас главная задача– вместе с Турцией и Ираном обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе.

«Там, к сожалению, наши турецкие партнеры пока не выставили всех тех наблюдательных постов, которые они должны выставить согласно договоренностям», – заявил министр, уточнив, что таких постов должно быть 23-24, «а они выставили лишь несколько»

«Я думаю, что мы эти проблемы урегулируем, и зоны деэскалации обеспечат стабильность в этом очень важном регионе», – заключил Лавров.

Напомним, 31 декабря «мобильная диверсионная группа» террористов обстреляла российскую военную базу Хмеймим из минометов. В результате, по данным Минобороны, погибли двое российских вертолетчиков. Кроме того, СМИ сообщали о «фактическом уничтожении» боевиками на авиабазе семи военных самолетов. Позднее военное ведомство опубликовало видеоролики с уничтожением боевиков, обстрелявших военную базу.