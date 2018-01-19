В Одессе произошла перестрелка, есть жертвы

Один человек погиб, трое полицейских ранены в результате перестрелки в Одессе, заявил представитель областной полиции Руслан Форостяк.

«Преступник застрелен на месте; трое полицейских ранены, один тяжелый, находится в медицинском учреждении», – написал Форостяк в Facebook.

Данные о том, с кем велась перестрелка, радикально расходятся.

По информации местного прокиевского издания «Думская», убитый - одесский антимайдановец Валентин Дорошенко.

По другой информации, которую приводит «Таймер», погибший был активистом местной националистической группировки и уже числился подозреваемым в совершении ряда преступлений – в частности, хулиганских действий с применением оружия.

По его словам, по предварительным данным, в доме на улице Новосельского, 48 скрывался человек, находящийся в розыске за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия.

До этого «Таймер» сообщил, что в Одессе, в переулке между улицей Новосельского и Старопортофранковской возле школы №122 произошла стрельба.

По информации издания, очевидцы на месте говорят о трех погибших.

После происшествия на месте началась полицейская спецоперация со стрельбой, закончившаяся задержанием мужчины в камуфляже.

Как сообщила одна из местных жительниц, выглянув в окно на звуки выстрелов, она увидела группу вооруженных мужчин в черном, двое из которых были тяжело ранены. В этот момент из дома вышел еще один вооруженный мужчина, который добил одного из раненых из пистолета и забрал у него оружие. После этого началась беспорядочная стрельба из автоматов.

Позднее стало известно о двух задержанных, отмечает издание.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook пользователь Юрий Праздников.