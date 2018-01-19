Робот «Соратник» протестировали в приближенных к боевым условиях

Боевую автоматизированную систему (БАС) «Соратник» испытали в приближенных к боевым условиях при температуре выше 30 градусов по Цельсию, сообщили в пресс-службе создателя машины концерна «Калашников».

«БАС «Соратник» была испытана в условиях максимально приближенных к боевым. Эти испытания подтвердили характеристики комплекса и доказали возможность использования данной роботизированной системы при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию», – передает ТАСС сообщение концерна.

Там сообщили также, что научно-технический задел, полученный при разработке «Соратника», ляжет в основу перспективных боевых роботов.

Напомним, в сентябре 2016 года сообщалось, что в России создан связанный с беспилотниками боевой робот «Соратник».