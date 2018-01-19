Губернатор Окинавы заявил о недоверии американским военным

Губернатор Окинавы Такэси Онага заявил, что не может доверять американским военным.

Как сообщила телекомпания NHK, такое заявление Онага сделал в связи с очередным полетом военных вертолетов США над школой, передает РИА «Новости».

Япония заявила, что располагает видеозаписью пролета трех вертолетов над школой в городе Гинован. Американцы на это заявили, что ни радары, ни пилоты полеты над школой не подтвердили.

«После того, как с американского военного вертолета упал иллюминатор, мы просили максимально сократить полеты над школой, но не прошло и месяца, как это было нарушено. Это вызывает крайнее сожаление. Это возмутительно. Они говорят, что «этого не было», но тогда надо представить официальные данные радаров, объективные доказательства. Американские военные, которые, несмотря на то, что камеры зафиксировали полет, отрицают это, не могут считаться хорошими соседями», – заявил Онага.

Министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что видеоматериалы подразделения министерства обороны на Окинаве переданы американским военным для повторного расследования.



«Мы требуем от американской стороны прекратить такие полеты. Министерство обороны зафиксировало полет над школой камерами, об этом свидетельствуют и наблюдения сотрудников», – сказал министр.



Напомним, похожий на прозрачную банку неизвестный предмет цилиндрической формы длиной около 20 сантиметров и шириной около 7 сантиметров упал на крышу детского сада в японском городе Гинован (префектура Окинава), предположительно, с американского военного самолета.

Сообщалось также, что учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.

МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолетами.