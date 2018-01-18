В соцсетях рассказали о растерянности боевиков из-за бегства «ан-Нусры» в Сирии

Пропагандистские ресурсы террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») замолчали, не зная, как оправдать бегство боевиков в сирийской провинции Хама.

Telegram–канал Directorate 4 пишет, что на ресурсах боевиков «воцарилось подозрительное молчание». Террористы «покинули северо-восток провинции Хама, опасаясь быть заблокированными сирийской армией», хотя заявлялось, что они «будут стоять насмерть».

Указывается, что войска Сирии, которые идут на Абу-Духур, вскоре могут «закрыть «мешок», в котором бы находились боевики». В итоге те сдали позиции, которые теперь занимает террористическая организация «Исламское государство*».

При этом Directorate 4 удивляется, что русскоязычные и арабоязычные «пропагандисты» сосредоточились на «якобы готовящемся наступлении турецкой армии» на контролируемый курдами Африн. Утверждается даже, что «якобы российские военные, находящиеся в Африне, покинули его».

«В случае, если Турции удастся зачистить кантон Африн, то следующим под раздачу попадет весь идлибский сброд», – сказано в сообщении.

Уточняется, что Турция сможет «де-факто оккупировать Идлиб», а «ХТШ, ССА и прочие неудачники Турции будут не нужны».

«Так что излишняя радость пропагандистов этих группировок и их надежды на то, что Турция наведет порядок и вступит в конфликт с САА выглядят наивно. Турция, конечно, порядок наведет. В Идлибе», – сказано в сообщении.

При этом Directorate 4 считает, что перспективы Анкары в Африне «выглядят крайне неоднозначно», нельзя даже говорить о том, что дело зайдет дальше «демонстрации мускулов».

«И судя по количеству переговоров, которые Турция ведет с Россией и США, развязка еще не скоро. Но стороны готовы начать боевые действия в любой момент», – говорится в сообщении.