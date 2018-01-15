Армия Сирии начала покидать город в Хаме под натиском террористов

Правительственная армия Сирии оставляет город Аштан в провинции Хама из-за натиска террористов из группировки Ахрар аш-Шам, сообщают в сосцетях.

Сирийская армия в ускоренном темпе покидает позиции в городе Атшан в 25 км на северо-востоке от города Хама из-за наступления группировки «Ахрар аш-Шам», сообщает Telegram-канал Directorate 4.

В воскресенье сообщалось об успехах сирийской армии, которая освободила 44 деревни к югу от Алеппо и выбила боевиков с высот возле трассы «Ханасер».

11 января террористические группировки начали крупномасштабное наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб, воспользовавшись тем, что военные участвуют в операции на авиабазе Абу-Духур.