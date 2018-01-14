Сирийская армия освободила 44 деревни к югу от Алеппо

Сирийские правительственные войска в ходе проведенной за последние несколько дней операции выбили террористов из большинства деревень и поселений к югу – юго-востоку от Алеппо, а также освободили ряд высот близ трассы «Ханасер», сообщил осведомленный источник.

По словам источника, сирийская армия и союзные силы приблизились к полному освобождению юго-востока провинции Алеппо после взятия авиабазы Абу-Духур, расположенной на юго-востоке соседней провинции Идлиб, передает РИА «Новости».

Источник добавил, что инженерные бригады продолжают разминирование домов и улиц в освобожденных поселениях.

Напомним, 11 января несколько террористических группировок начали крупномасштабное наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб, воспользовавшись тем, что военные участвуют в операции на авиабазе Абу-Духур.

Днем ранее армия Сирии вернула контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб.