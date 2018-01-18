В Африке мертвая женщина родила в гробу

В Мбизане в ЮАР 33-летняя умершая женщина родила в гробу; младенец оказался мертворожденным и был похоронен вместе с матерью, пишет Times Live.

Номвелисо Номасото Мдойи, жительница деревни Мтайиси, умерла в возрасте 33 лет. Она была на девятом месяце, у нее осталось пять детей. Накануне похорон, спустя 10 дней после смерти, работники похоронного бюро обнаружили в гробу тело младенца, сообщает Times Live.

«Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я занимаюсь этим бизнесом уже более 20 лет, но никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах», - заявил хозяин похоронного бюро Фундиле Макалана.

Мертворожденный младенец был похоронен вместе с матерью в одном гробу.

Медицинские специалисты, опрошенные изданием, сообщили, что тело ребенка могло «родиться» в результате сокращения и расслабления мышц после смерти.