Штаб Титова собрал нужное количество подписей в его поддержку

Активисты Партии роста собрали необходимое количество подписей в поддержку лидера партии, бизнес-омбудсмена Бориса Титова на выборах президента.

«Мой избирательный штаб сегодня заявляет о том, что мы достигли поставленной задачи. На сегодняшний день мы собрали 101 тысячу 754 подписи», – сказал сам Титов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все подписи проходят в штабе тройную верификацию, чтобы отсечь недействительные или подозрительные автографы. Всего штаб планирует собрать около 130-150 тыс. подписей, чтобы из них отобрать 105 тыс. для сдачи в ЦИК.

Титов подчеркнул, что никаких проблем или препятствий при сборе подписей Партия роста не испытывала.

Также бизнес-омбудсмен сообщил, что планирует не бриться до выборов президента России 18 марта. «Я человек немного суеверный. Как хоккеисты до своей победы на чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить», – сказал он.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.