СК забрал у полиции дело о гибели отца предполагаемого убийцы пауэрлифтера Драчева

Хабаровские следователи проверят все версии гибели отца Анара Аллахверанова, обвиненного в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщили в региональном СК.

«В ряде средств массовой информации и интернете появились публикации, в которых сообщалось, что ДТП не является несчастным случаем, а это – месть. Учитывая вышеизложенное, уголовное дело изъято из производства следователей ОВД и принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Хабаровскому краю», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там сообщили также, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели отца Аллахверанова.

Напомним, ранее сообщалось, что отец Анара Аллахверанова, обвиненного в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске. 59-летнего мужчину сбила машина по пути в на работу. Удар был настолько сильным, что погибшему оторвало ногу.