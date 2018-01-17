Предполагаемый убийца пауэрлифтера Драчева лишился отца в ДТП

Отец Анара Аллахверанова, обвиненного в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске, сообщил адвокат семьи Аллахверановых Константин Лысенко.

По информации местных СМИ, 59-летнего мужчину сбила машина по пути в офис адвоката. Удар был настолько сильным, что погибшему оторвало ногу. Виновник ДТП с места аварии не скрывался. Ряд изданий сделали предположение, что эта трагедия была намеренным покушением.

«Отец моего подзащитного действительно погиб в ДТП. Он шел не ко мне в офис, а к себе на работу, которая расположена неподалеку от моего офиса. Похороны состоятся сегодня. Анар не будет на них присутствовать – останется под арестом, так как смерть близкого человека, по закону, не является основанием для изменения меры пресечения», – передает РИА «Новости» слова Лысенко.

Он рассказал, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Сейчас выясняется, что это было – стечение обстоятельств или что-то другое. Но отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года», – сказал Лысенко.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в Хабаровске, в результате которого погиб спортсмен-пауэрлифтер Андрей Драчев.

Сообщалось также, что наблюдавшего за убийством спортсмена полицейского отдали под суд.

Кроме того, сообщалось, что Хабаровский краевой суд 15 января продлил срок пребывания под стражей обвиняемому в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева Анара Аллахверанова до 29 июня 2018 года.