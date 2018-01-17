Комиссия при Собянине отказала в помиловании Изместьеву

На заседании комиссии при мэре Москвы в декабре было принято решение отказать в помиловании экс-сенатора Игоря Изместьева, который был осужден пожизненно в декабре 2010 года, сообщил член комиссии Александр Чистяков.

По его словам, заседание комиссии по вопросам помилования состоялось 13 декабря. На ней 10 членов комиссии приняли единогласное решение отказать Изместьеву в помиловании, передает РИА «Новости».

Между тем 29 декабря глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявляла, что столичная комиссия по помилованиям дала положительное заключение на прошение о помиловании Изместьева.

Алексеева лично просила президента России Владимира Путина помиловать экс-сенатора.

Изместьев был задержан в январе 2007 года в аэропорту Бишкека сотрудниками ФСБ России. Его обвиняют в организации убийства пяти человек и организации нескольких покушений.