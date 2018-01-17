На защиту морских границ России запланировали поставить роботов

Подводные и надводные роботы помогут охранять морские границы России, заявил заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

«Площадь открытых морских акваторий в нашей стране огромна, и перед нами стоит большое количество задач, которые нужно эффективно решать: это мониторинг состояния акваторий, задачи, связанные с экологией, обеспечение безопасности границ нашего государства и многие другие. Именно здесь на помощь человеку должны прийти подводные и надводные робототехнические комплексы», – передает РИА «Новости» слова Денисова.

Он рассказал также, что всероссийские соревнования морских роботов, которые впервые пройдут осенью 2018 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, могут стать ежегодными.



«Фонд перспективных исследований придает большое значение предстоящим соревнованиям и рассматривает вопрос об их ежегодном проведении впоследствии», – сказал Денисов.



По его словам, соревнования по морской робототехнике положат начало целой группе робототехнических соревнований.

«В последующем в рамках подготовки и проведения данных соревнований будут проводиться научно-технические семинары, мастер-классы с представителями ведущих разработчиков робототехники и её ключевых составляющих, заказчиками и потребителями робототехнических платформ», – уточнил Денисов.

Напомним, ранее в ФПИ сообщали, что первые всероссийские соревнования морских и подводных роботов должны пройти осенью 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.