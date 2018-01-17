Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 14 копеек и достиг 56,67 рубля, курс евро опустился на 8 копеек и составил 69,27 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».