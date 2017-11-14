Engie пообещала поддерживать «Северный поток – 2» вопреки санкциям США

Французская энергетическая корпорация Engie будет поддерживать проект «Северный поток – 2», несмотря на санкции Вашингтона, заявил председатель Совета директоров группы компаний Engie Жерар Местралле.

«Мы являемся партнерами по «Северному потоку – 2», мы поддерживаем и буем продолжать поддерживать его при любых условиях», – сказал Местралле, передает ТАСС со ссылкой на его интервью телеканалу «Россия 1» на полях Гайдаровского форума.

По словам Местралле, несмотря на принятие Конгрессом США закона, вводящего новые санкции против проекта, Газпром заключил соглашение с партнерами по проекту гораздо раньше. «Я считаю, что нет поводов для беспокойства», – подчеркнул он.

Речь идет о законе, принятом президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года, который ужесточает санкции в отношении России, в том числе предполагающий, что президент США сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

В понедельник Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) раскритиковала планы Еврокомиссии добиться принятия закона, который распространит принципы директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на входящие газопроводы без предварительных консультаций.

Россия также неоднократно заявляла, что в Европе пытаются оказать давление на Москву и ее партнеров для того, чтобы добиться отказа от «Северного потока – 2». Это касается в том числе позиции ЕС по распространению третьего энергопакета на газопровод, заявлял премьер Дмитрий Медведев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о войне европейских лоббистов за «Северный поток – 2».