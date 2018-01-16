На Apple подали в суд в России из-за намеренного замедления iPhone

Первый в России иск из-за намеренного замедления старых моделей iPhone американской компанией Apple подан в суд.

Соответствующий иск был подан в Тверской суд Москвы. Владелец iPhone 6 хочет компенсировать 55 тыс. рублей по причине того, что его телефон стал медленно работать. сообщает РИА «Новости».

«Всего до конца дня мы планируем подать еще четыре иска», – заявил во вторник юрист истца, партнер юридической фирмы Lex Borealis Дмитрий Пономарев.

Управляющий партнер NLF Group Максим Карпов рассказал, что в первых исках по умышленному замедлению iPhone настаивает на «устранении нарушения права собственности на телефоны, выразившегося в снижении их работоспособности». Он считает, что компания Apple должна устранить замедление работы старых iPhone после обновления операционной системы до iOS 11.

Карпов также отметил, что юристы намеренно уходят от модели коллективного иска, подавая заявления в разные суды от имени разных людей. «Совокупный объем исков составит десятки млн рублей», – добавил Карпов.

В конце декабря корпорация Apple принесла извинения за то, что намеренно снижала скорость работы предыдущих моделей смартфонов iPhone. Ранее в Apple подтвердили, что скорость работы старых моделей iPhone намеренно занижается.