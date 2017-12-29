Apple извинилась за намеренное замедление iPhone

Корпорация Apple принесла извинения за то, что намеренно снижала скорость работы предыдущих моделей смартфонов iPhone.

«Мы знаем, что некоторым из вас, кажется, что Apple обманул ваши ожидания. Мы извиняемся. По этому вопросу существует много недопонимания…» – приводит РИА «Новости» текст заявлении компании.

Apple заверила, что никогда не пыталась «намеренно сократить срок эксплуатации любого товара Apple», передает ТАСС.

В компании рассказали, что для операционной системы iOS 10.2.1 было выпущено обновление, которое позволяло избегать отключения определенных компонентов моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE на пике расходования энергии аккумуляторов. При этом одни приложения работали за счет замедления других.

После «позитивной» реакции пользователей компания использовала тот же подход к iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Кроме того, компания пояснила, что замена старых аккумуляторов на новые приводит функционирование смартфонов предыдущих поколений в норму. Apple сообщила, что в рамках урегулирования претензий снизит цену на замену аккумуляторов после истечения гарантийного срока с 79 до 29 долларов.