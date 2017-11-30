Лукашенко назвал Белоруссию донором безопасности

В ходе церемонии принятия верительных грамот послов зарубежных государств президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика является миролюбивым европейским государством и выступает в качестве донора безопасности.

«Белоруссия сегодня – это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе. Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций», – передает БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что фундаментом стабильности любой страны выступает экономика.

«В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике. В Белоруссии развиваются атомная энергетика, биотехнологии. Созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии. Белорусские медики в своих клиниках на высочайшем уровне научились оказывать услуги в области нейрохирургии, кардиологии, онкологии, трансплантологии и реабилитации», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что все это дает дополнительные возможности для укрепления связей с разными странами на всех континентах.

Напомним, ранее Минск заявил о приверженности партнерству с Россией.