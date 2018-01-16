Биткоин подешевел из-за неопределенности в регулировании криптовалют

Курс биткоина продолжил снижение из-за опасений инвесторов, связанных неопределенностью в вопросе регулирования криптовалют в некоторых странах, следует из данных торгов.

По состоянию на 07.54 мск биткоин подешевел на 3,62%, до 13 тыс. 200 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex криптовалюта потеряла в цене 4,29%, на GDAX – на 3,27%, и стоит на обеих биржах порядка 13 тыс. долларов.

Дешевеют и другие крупные криптовалюты: Ethereum – на 7,41%, до 1 тыс. 200 долларов, Ripple – на 13,09%, до 1 тыс. 620 долларов, Bitcoin Cash – на 9,98%, до 2 тыс. 280 долларов.

Трейдоров продолжают беспокоить новости о возможном регулировании криптовалют.

В понедельник директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг заявил, что необходимо в глобальном масштабе начать регулирование криптовалют. Это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе.

Также СМИ сообщали о намерениях китайских властей расширить запрет, который был наложен на биржевую торговлю криптовалютами в прошлом году.

Кроме того, в понедельник южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на министерство юстиции страны, заявило, что власти все же намерены ограничить торговлю криптовалютами, несмотря на то, что официальный представитель президента Южной Кореи Юн Ён Чан сообщал ранее, что запрет на торговлю криптовалютой является лишь «одним из рассматриваемых вариантов» регулирования данного процесса.

Напомним, в понедельник курс биткоина снизился до 13 тыс. 800 долларов.