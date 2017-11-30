Лавров назвал причину приостановки возврата Киеву оружия из Крыма

Москва в 2014 году приостановила возврат крымского оружия Украине из опасений, что его могут использовать против жителей Донбасса, заявил на пресс-конференции об итогах работы дипломатов в 2017 году глава МИД Сергей Лавров.

«Когда все это (воссоединение Крыма с Россией) произошло, сразу стали возвращать вооружение из Крыма, еще в марте. А когда ваши руководители объявили антитеррористическую операцию, назвав террористами тех, кто никогда на них не нападал, мы прекратили передавать эти вооружения», – передает ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос украинского журналиста.

По словам Лаврова, такое решение было связано с опасением того, что оно могло быть использовано против тех, кто отверг антигосударственный переворот.

«Я убежден, что у жителей Крыма другого выбора, кроме как защитить свою идентичность, свою многонациональную, многоконфессиональную культуру от такого рода бандитов, просто не было», – сказал Лавров.

Он добавил также, что нет сомнений в готовности и заинтересованности России в полном выполнении Минских договоренностей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии.