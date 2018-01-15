В Сети появилось видео эвакуации из застрявшего на краю обрыва самолета

В Сети появилось видео эвакуации пассажиров из самолета, выкатившегося за пределы полосы в турецком городе Трабзон и застрявшего на краю обрыва.

На видео видно, что крайне напуганные люди выбираются из самолета через аварийные выходы. Также в кадр попали пожарные. Автор видео рассказывает, что после аварии на борту началась паника.

Инцидент в аэропорту Трабзона произошел в субботу. Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РИА «Новости». На борту находились 162 пассажира, никто из них не пострадал.

Причина происшествия пока не называется.

Напомним, ранее летевший из Антальи в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Стамбуле.