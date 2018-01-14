Иран назвал число погибших во время протестов

В результате антиправительственных акций протеста, недавно прошедших в ряде иранских городов, погибли 25 человек, передает агентство IRNA со ссылкой на данные, обнародованные властями страны.

По словам представителя властей, порядка 400 человек, задержанных в ходе беспорядков, находятся под стражей, передает РИА «Новости».

28 декабря в Иране начались акции протеста, в ряде городов произошли столкновения. США инициировали обсуждение ситуации в Иране в СБ ООН, но подверглись критике со стороны России и Китая, Франция также высказалась против. При этом Белый дом потребовал от Ирана освобождения всех задержанных во время протестов.

Публицист Максим Шевченко побывал в Иране и поделился мнением простых иранцев об истинных причинах беспорядков.