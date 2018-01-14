После отравления детей в люберецкой Кадетской школе объявили каникулы

В кадетской школе в подмосковных Люберцах объявлены дополнительные каникулы после того, как там отравились учащиеся, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы», – приводит его слова РИА «Новости».

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Люберцах достигло 46 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители и сотрудники Роспотребназдора осмотрели место происшествия, изъяли смывы с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды для назначения соответствующих судебных экспертиз.