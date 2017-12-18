В штабе Путина опровергли создание аккаунтов кандидата в соцсетях

У кандидата в президенты России Владимира Путина будет только официальный сайт предвыборного штаба, специальные страницы и аккаунты в соцсетях заводить не планируется, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Вся работа соцсетей будет обеспечиваться волонтерами и сторонниками Путина, говорится в сообщении в телеграмм-канале RT.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершил прием документов кандидатов в президенты.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

На должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.