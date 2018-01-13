ЦИК завершил прием документов кандидатов в президенты

Этап выдвижения кандидатур на пост президента России завершен, ЦИК прекратил прием документов.

Прием документов от самовыдвиженцев завершился в ночь на понедельник, прием документов от выдвинутых партиями кандидатов – в ночь на субботу, передает ТАСС.

Из 15 самовыдвиженцев, подавших документы, начать сбор подписей ЦИК разрешил действующему главе государства Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы Владимиру Михайлову.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных 14 партий, выдвинувших кандидатов. Избирательные счета открыли: Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков («Честно»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

ЦИК рассматривает документы еще четырех претендентов.

Жириновский и Грудинин освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию.

Они были зарегистрированы, так как выдвинуты партиями, которые входят в российский парламент. При этом от них все равно требовалось предоставить первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, передает РИА «Новости».

Перед регистрацией Грудинин избавился от иностранных ценных бумаг стоимостью 7,5 млрд рублей.

Чтобы ЦИК зарегистрировал кандидата, самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тыс. подписей, кандидат от непарламентских партий – не мене 100 тысяч.

Документы на регистрацию кандидатов ЦИК будет принимать до 18.00 мск 31 января.

В понедельник ЦИК собирается обсудить форму избирательного бюллетеня. Бюллетени для досрочного голосования подготовят к 25 февраля, для голосования в день выборов – к 7 марта.

Напомним, ЦИК рассказал о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты и о проверках подписей.