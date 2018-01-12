В ЦИК рассказали о проверках подписей за кандидатов в президенты

Эксперты-почерковеды не оставят никаких шансов для фальсификаций при проверке поданных кандидатами в президенты подписных листов все поддельные подписи будут выявлены, заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

Также он отметил, что все подписные листы хранятся в ЦИК год, после чего специальным решением Центризбиркома они уничтожаются, передает РИА «Новости».

«Приезжает специальная машина – такой мобильный шредер, и коробками все это уничтожается», – рассказал Шевченко.

По его словам, на сегодняшний день 14 кандидатов могут сдать в комиссию необходимые для регистрации подписи, передает ТАСС.

Речь идет о двух самовыдвиженцах – действующем президенте России Владимире Путине и депутате Костромской облдумы, заслуженном изобретателе России Владимире Михайлове, а также 12 кандидатах от партий. Еще два партийных кандидата – Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ – освобождены от сбора подписей и уже прошли процедуру регистрации, поскольку их выдвинули парламентские партии.

Шевченко напомнил, что по закону ЦИК должен вынести решение о регистрации кандидата или об отказе ему в регистрации в течение максимум десяти дней с момента сдачи подписей и документов. Однако фактически проверка должна завершиться раньше, так как не позднее чем за два дня до вынесения решения ЦИК должен предоставить кандидату протокол проверки подписей.

«График работы и привлечения специалистов установлен из расчета, что мы без проблем за восемь дней проверим этот массив информации», – отметил Шевченко.

Как сообщил глава управления организацонно-методического и экспертно-аналитического обеспечения ЦИК Алексей Нестеров, эксперты-почерковеды, которым предстоит проверять собранные кандидатами в президенты подписи избирателей на достоверность, будут работать в несколько смен.

Также он отметил, что у каждого эксперта-почерковеда будут специальные мобильные устройства, чтобы сравнивать подписные листы и определять возможные фальсификации.

«С этого устройства подписные листы будут переноситься на экран, чтоб в мельчайших подробностях рассмотреть все детали... Машинка увеличивает подпись с помощью лупы, запоминает в памяти подпись, но только эксперт может установить, является ли подпись подлинной», – отметил Нестеров.

Ранее ЦИК рассказал о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты: так, глава государства Владимир Путин уже получил 400 млн рублей и прекратил сбор средств, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак собрала 19 млн рублей, а кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин получил на предвыборную кампанию 143 тыс. рублей.