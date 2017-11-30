ДНР показала сбитый украинский беспилотник

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что военные самопровозглашенной республики на прошлой неделе сбили беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

«Поступая по примеру известнейших террористических организаций мира, Украина решила использовать ударный беспилотный летательный аппарат. Но еще на подлете к населенному пункту Сосновское защитникам республики удалось его сбить. Некоторые части от упавшего аппарата представлены на слайде, боевое головное устройство было уничтожено на месте путем подрыва. В этот раз беспилотник, судя по всему, направлялся для нанесения удара по трансформаторной подстанции, через которую происходит все электропитание села», – сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин также добавил, что беспилотником, сбитым украинскими военными 10 декабря в районе Горловки и «якобы принадлежащим ВС ДНР», на самом деле оказался Skywаlker стоимостью 400 тыс. рублей, закупленный волонтерами для ВСУ. «Для того, чтобы скрыть уничтожение своего имущества, ВСУ ничего лучше не придумали, как приложить к новости фото БПЛА «Орлан-10» российского производства, не удосужившись уточнить, что их нет на вооружении ВС ДНР», – приводит слова Басурина сайт ВС ДНР.

Заместитель командующего на брифинге также показал обломки сбитого украинского беспилотника. Фрагменты дрона можно увидеть с 1:45 минуты ролика.

Напомним, ополченцы ДНР в августе сбивали беспилотник ВСУ с кумулятивным зарядом.