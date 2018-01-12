В Петербурге водитель избил подростка за попавший в автомобиль снежок

Полиция проводит проверку инцидента на Октябрьской набережной Петербурга, где ребенок попал снежком в иномарку местного жителя, после чего автовладелец ударил его и скрылся; пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

«В ходе предварительной проверки установлено: в районе дома № 144 по Октябрьской набережной мальчик играл со знакомыми и попал снежком в находящийся неподалеку автомобиль «Фольксваген». По предварительной информации, между водителем и подростком произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил несовершеннолетнего, а затем уехал с места происшествия», – передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления МВД.

15-летний подросток был доставлен в больницу с травмой губы и сотрясением мозга.

Напомним, суд приговорил к 1,5 годам условно и штрафу в 150 тыс. рублей Владимира Бельского, который в Приозерске Ленинградской области в «воспитательных целях» наехал на ребенка и заставил стоять его на коленях за то, что тот «расстрелял» его машину из игрушечного автомата.