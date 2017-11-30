Проект железнодорожного подхода к мосту в Крым отправили на повторную экспертизу

Проект строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма скорректирован и отправлен на повторную госэкспертизу, рассказал гендиректор АО «Ленпромтранспроект» Ростислав Шкурко.

Отмечается, что АО «Ленпромтранспроект» по поручению федерального Минтранса в рамках исполнения гарантийных обязательств за свой счет выполнило повторные инженерно-геологические изыскания и корректировку отдельных разделов проектной документации, передает ТАСС.

По словам Шкурко, документацию направили на повторную госэкспертизу.

Инженерно-геологические изыскания провел субподрядчик – ООО «Крымсетьэнергопроект». В свою очередь, АО «Ленпромтранспроект» выставило к этой компании иск в арбитражный суд, а также все материалы были переданы в правоохранительные органы.

Гендиректор АО «Ленпромтранспроект» отмеил, что в техзадании на проектирование железнодорожного подхода к мосту «имелись белые пятна», которые на тот момент «нельзя было предусмотреть».

«В ходе проектирования появились новая железнодорожная станция «Керчь Южная» и двухпутный тоннель. Когда мы проходили Главгосэкспертизу России, впервые в нашей большой практике не уменьшилась стоимость работ, а вместо этого были уменьшены объемы, чтобы войти в стоимость», – пояснил Ростислав Шкурко.

По его словам проект строительства подхода к мосту со стороны Крыма начинал готовиться, когда на полуострове только задумались об адаптации к российскому законодательству и нормативным актам.

Ранее стало известно, что технические решения проекта железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма будут скорректированы. В Минтрансе заявляли, что эта необходимость возникла из-за проведенных в 2015 году некачественных инженерных изысканий, проведенных одним из субподрядчиков АО «Ленпромтранспроект». В частности выяснилось, что геологические факторы не соответствуют выводам инженерно- геологических изысканий, утвержденных проектировщиками.

В Минтрансе также прокомментировали информацию о том, что на дополнительные работы потребуется еще почти 3 млрд рублей.

В апреле 2016 года АО «Ленпромтранспроект» обнародовало видео с проектом двухпутной железной дороги к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова, протяженность которой составит 18 километров.