МИД назвал дискриминационным решение Молдавии запретить российские телеканалы

Россия считает дискриминацией и отходом от демократических норм решение Молдавии запретить трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», – говорится в сообщении на сайте МИД.

По словам Захаровой, «то, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения».

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», – подчеркнула Захарова.

Напомним, в среду председатель парламента Молдавии Андриан Канду промульгировал закон, вводящий ограничения на трансляцию российских телеканалов, вместо президента страны Игоря Додона, который раскритиковал этот законопроект.