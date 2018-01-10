Молдавия ограничила вещание российских телеканалов

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду промульгировал закон, вводящий ограничения на трансляцию российских телеканалов, вместо президента страны Игоря Додона, который раскритиковал этот законопроект.

«Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду после того, как Конституционный суд определил обстоятельства, оправдывающие временное исполнение им функций главы государства для промульгации отклоненного законопроекта», – говорится в сообщении законодательного органа, передает ТАСС.

Напомним, 5 января Конституционный суд Молдавии постановил, что закон о запрете на трансляцию российских новостных программ и телепередач можно утвердить в обход президента страны Игоря Додона, который повторно отклонил этот закон.

Закон о борьбе с «пропагандой» запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России).