Минск заявил о готовности продолжить транзит нефтепродуктов через порты России

Белоруссия продолжит транспортировку нефтепродуктов на экспорт через российские порты при экономической целесообразности, заявил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Белорусский концерт готов «предложить покупателям поставки из различных портов Балтийского моря, включая российские», если данное направление по величине транспортных издержек будет выгоднее или сопоставимо с прочими, передает слова Рыбакова РИА «Новости».

Он добавил, что транзит через более отдаленные порты является запасным вариантом, который используется в случае перебоев в поставках по более выгодным направлениям.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.