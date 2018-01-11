Опубликованы фото американского эсминца «Карни» в Черном море

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11 января, четверг | Последнее обновление — 14:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:СК напомнил результат проверки версии взрыва на борту Ту-154 Качиньского
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Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской
В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ
Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое
США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой
«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов
Останется только разорванная улица в Вашингтоне
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра
Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
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Американская общественность нашла новый объект для травли
Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...
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Умер народный артист России Михаил Державин
Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачахПодробности...
Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе
Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрыеПодробности...
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Российские православные встретили Рождество 2018 года
Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыПодробности...
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