Опубликованы фото американского эсминца «Карни» в Черном море

Фотографии эсминца «Карни», вошедшего в Черное море и прибывшего в одесский порт, появились в соцсетях.

«Спокойная и прекрасная ночь в Черном море», – говорится в посте под одной из опубликованных в Facebook фотографий.

На снимках есть и момент прибытия военного корабля в украинский порт 8 января.

Кроме того, можно увидеть фото с учений, в ходе которых отрабатывалась стрельба боевыми зарядами.

«Дислоцированный в Черном море эсминец «Карни» во время патрулирования в целях поддержки региональных союзников и партнеров и интересов национальной безопасности США в Европе», – говорится в посте Пентагона в Twitter.

Напомним, американский эсминец «Карни», несущий 56 крылатых ракет «Томагавк», вошел в Черное море 6 января.