Эсминец ВМС США «Карни» вошел в Черное море

Первым из кораблей НАТО в 2018 году в Черное море вошел американский эсминец «Карни», сообщают украинские СМИ.

Ожидается, что эсминец зайдет в Одесскую гавань, пишет «Думская».

Корабль, несущий 56 крылатых ракет «Томагавк», направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря, передает «Интерфакс».