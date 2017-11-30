ВСМ до Пекина предложили начать с Урала

Учредители хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) предложили первым построить участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Екатеринбурга до Челябинска.

Как пишет газета «Ведомости», проект должен был стать продолжением ВСМ Москва – Казань, но пока конкурирует с ней. И правительству придется выбирать, на каком участке будут опробованы технологии высокоскоростных магистралей.

Как пишет издание, в декабре 2017 года линия Екатеринбург – Челябинск была включена в транспортную стратегию России до 2030 года. В данный момент ведется работа над технико-экономическим обоснованием, организационно-правовой формой и финансированием.

Строительство 220-километровой линии позволит добираться из города в город за 70 минут (вместо 3,5 часов сейчас). При этом постройка линии будет частью заявки Екатеринбурга на участие в «Экспо-2025».

По данным издания, авторы проекта планируют получить половину средств на его реализацию в качестве капитального гранта из бюджета.

ВСМ Екатеринбург – Челябинск оценена в заявке в 360 млрд рублей, при этом пока Минтранс официально не получал проект концессионного предложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай предоставит кредит, эквивалентный 400 млрд рублей, для строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Китай рассчитывает на железнодорожную экспансию за счет России.