ФБР создало группу информирования о «вмешательстве» в выборы в США

В рамках ФБР создана рабочая группа, которая должна информировать американцев о попытках использовать дезинформацию и манипуляции с соцсетями на выборах, сообщил глава группы Джеффри Триколи.

В среду Триколи рассказал, что группа должна «пролить свет» на попытки вмешательства в выборы. При этом принимать решения о том, как поступить с дезинформацией, «фейковыми новостями» и соответствующим контентом, будут сами компании США. Группа же должна «показать видимость и прозрачность этой активности», передает РИА «Новости».

Пока нет ясности, настолько активно группа будет работать для предотвращения «вмешательства» в выборы в 2018 году.